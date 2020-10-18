İran'a yönelik silah ambargosu sona erdi

İran'ın konvansiyonel silah ihracatına yönelik ambargo, İran'ın nükleer programı ve BM Güvenlik Konseyi Kararı ile ilgili durumun çözümüne yönelik Kapsamlı Ortak Eylem Planının (JCPOA) yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beşinci yıldönümü olan Pazar günü sona erdi.

ABD son birkaç ayda İran'a yönelik silah ambargosunun iptaline defalarca karşı çıktı ve 21 Eylül'de İran'a silah satışına ulusal düzeyde yaptırımlar getirdi.

TASS'a konuşan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rusya'nın alışık olduğu için ABD yaptırımlarından korkmadığını söyledi. Diplomat, Rusya'nın İran ile çok yönlü işbirliği geliştirdiğini ve "askeri-teknik alanda işbirliği, tarafların ihtiyaçlarına ve bu işbirliğine karşılıklı hazırlık durumuna bağlı olarak sakin bir şekilde ilerleyecektir" dedi.