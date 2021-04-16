İran yüzde 60 zenginleştirilmiş uranyum elde etti

İranlı yetkililer, İran'ın Natanz nükleer tesisinde yüzde 60 zenginleştirilmiş uranyum ürettiğini söyledi. Tesiste birkaç gün önce İsrail'in sabotajı olduğu iddia edilen bir arıza meydana gelmişti.

Haber, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf tarafından duyuruldu. Kalibaf Twitter'da “00.40… İranlı biliminsanları 60 zenginleştirilmiş uranyum üretebildiğini duyurmaktan gurur duyuyorum” dedi. Olay İran Atom Enerjisi Örgütü başkanı Ali Ekber Salihi tarafından da doğrulandı. Yetkili, Natanz "Şehit Ahmedi Ruhsan" tesisinde yüzde 60 uranyum zenginleştirme sürecinin devam ettiğini söyledi.

Saatte 9 gr

Ali Ekber Salihi, "Saatte yaklaşık dokuz gram yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş uranyum üretiyoruz" dedi "Ama bunu saatte beş grama düşürmek için düzenlemeler yapmalıyız." diye ekledi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, son gelişmenin İran'ın düşmanlarının "iki elini de keseceğini" vaat ederken, "yüzde 60 zenginleşme kötülere verilmiş bir cevaptır" dedi.

Natanz tesisi, geçtiğimiz Pazar günü büyük bir elektrik kesintisine uğradı ve bu da uranyum zenginleştiren bir dizi santrifüjün hasar görmesine neden oldu. Tahran, İsrail'i suçladığı şüpheli kesintinin ardından, hasarlı ekipmanı değiştirmenin yanı sıra tesise ilave cihazlar yerleştirileceğini söyledi.

İsrail'in sabotajı iddiaları birçok ABD ve İsrail kaynağı tarafından doğrulanırken Tel Aviv bu konuda sessiz kaldı.

Olay, resmi olarak Ortak Kapsamlı Eylem Planı olarak bilinen, 2015 İran Nükleer Anlaşması'nı tekrar başlatmak için Viyana'daki görüşmelerin başlamasını takiben geldi.

Tahran, nükleer programının yalnızca sivil ve barışçıl için kurulduğunu olduğunu yineleyerek silah üretimine dair endişeleri reddetti. Geçtiğimiz gün Ruhani, "Daha önce yüzde 60 zenginleştirme yapabilirdik. Bugün istersek yüzde 90 zenginleştirme bile yapabiliriz, ancak nükleer bomba yapmak gibi bir arayışımız yok” demişti.