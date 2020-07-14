İran yaptırımlar karşısında Çin'e sarılıyor

İran İslam Cumhuriyeti’nin ruhani lideri Ayetullah Seyid Ali Hamaney’in danışmanlarından Ali Aka-Muhammedi, İran ile Çin arasındaki stratejik ortaklığa ilişkin hazırlanan yol haritasının, iki ülke arasındaki ticarette dolar kullanımının kaldırılmasına ve yasadışı ve tek taraflı ABD yaptırımlarının etrafından dolaşılmasına yardım edeceğini belirtti.

Aka-Muhammedi, belgenin sadece belirli bir meseleyi ele alan bir ‘‘anlaşmanın’’ ötesinde anlam ifade ettiğini vurgulayarak, yol haritasının iki ülke arasındaki iktisadi ve savunma işbirliğini güçlendireceğini ve üçüncü bir tarafın ikili ilişkilere müdahalesini engelleyeceğini savundu.

Yol haritasının savunma alanındaki işbirliği de dahil olmak üzere yaptırımların uygulanabileceği önemli başlıkları ortadan kaldıracağını belirten Aka-Muhammedi, bu sayede ABD’nin planlarının pek çoğunun bozulacağını ileri sürdü. ''İran ve Çin’in işbirliği, Washington’u bir kenara iterek, genişleyen bölgesel ağını dağıtarak ve Tahran’ı yalıtma çabalarını boşa düşürerek bölgeyi ABD’nin ellerinden kurtarabilir’’ diye konuşan Aka-Muhammedi, yol haritasının ABD için bölgede eşi daha önce görülmemiş bir yenilgi anlamına geleceğini söyledi.

Geçtiğimiz Cumartesi günü İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Reza Zabib, İran-Çin Kapsamlı Stratejik Ortaklığı’na ilişkin yol haritasının henüz sadece yüzde 75’i üzerinde anlaşma sağlandığını belirterek, Batı medyasında yürütülen dezenformasyon kampanyasının, anlaşmanın içeriğine ilişkin bilgi sızdırmayı ve iki ülke arasında ikili ilişkilere zarar vermeyi amaçladığını ileri sürmüştü.

The New York Times gazetesi tarafından aynı gün yayımlanan bir analizde, 18 sayfalık anlaşmanın ayrıntılarına ulaşıldığı iddia edilmiş, anlaşmada Çin’in bankacılık, telekomünikasyon, liman ve demiryolu inşası gibi alanlarda İran’a 400 milyar dolardan fazla yatırım yapmasının öngörüldüğü, buna karşılık İran’ın 25 yıl boyunca Çin’e istikrarlı petrol akışı taahhüdünde bulunduğu belirtilmişti. Yazıda ayrıca söz konusu anlaşmanın ABD yönetiminin İran’a yönelik saldırgan politikası açısından büyük bir darbe indirebileceği uyarısı da yer almıştı.