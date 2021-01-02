İran ve Küba'dan koronavirüs aşısı üretiminde işbirliği

İran Sağlık Bakanlığı, ülkenin yurtdışından aşı satın almaya alternatif olarak bir aşı geliştirme projesi kapsamında Küba ile işbirliği içinde geliştirilen aşının denemesine başladığını söyledi.

İran Gıda ve İlaç Dairesi sözcüsü Kianouş Cahanpour Cuma günü yaptığı açıklamada, Küba ile işbirliğinin, yabancı bir ülkeden aşı satın alma ve Dünya Sağlık Örgütü'nün COVAX programına katılım gibi diğer alternatiflerden sonra Tahran'ın önceliklerinden biri olduğunu söyledi.

Sözcü aşının denemesinin devam ettiğini belirtti.

Cahanpour, “Koronavirüs aşısının insan klinik denemesinin birinci aşaması Küba'da başarıyla gerçekleştirildi, klinik denemesinin ikinci aşaması şu anda Küba'daki İran Pasteur Enstitüsü'nün gözetiminde yürütülüyor... İran Pasteur Enstitüsü başkanı tarafından açıklanan insan temelli çalışmanın üçüncü aşaması önümüzdeki aylarda İran'da yapılacaktır” diye ekledi.