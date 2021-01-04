İran uranyum zenginleştirme oranını yüzde 20'ye çıkardı

İran yüzde 20 oranında zenginleştirilmiş uranyum üretimine bugünden itibaren başladığını duyurdu. İran'ın 2015 yılında imzaladığı nükleer anlaşmada bu oran yüzde 3,67 ile sınırlandırılmıştı.

ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilerek İran'a yaptırımlara başlamasının ardından AB'nin yaptırımlara karşı mekanizmayı hayata geçirmemesi nedeniyle İran 2019 yılından itibaren anlaşmadaki limitleri kademeli olarak artırmaya başlamıştı. İran bu oranı şimdiye kadar yüzde 4,5'te tutmuştu.

İran hükümet sözcüsü Ali Rebi bugün yaptığı açıklamada "Birkaç dakika önce Fordo tesisinde yüzde 20 zenginleştirilmiş uranyum üretimine başlandı" dedi. Rebi üretimin İran parlamentosunda kısa süre önce kabul edilen nükleer yasayla uyumlu olduğunu ve gelişmenin, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'na da bildirildiğini söyledi.

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nda yapılan açıklamada ise kurum müfettişlerinin Fordo tesisindeki faaliyetleri gözlemlediği ve bugün kurum üyesi ülkelere bir bilgilendirme yapılacağı belirtildi.

Avrupa Birliği'nden yapılan açıklamada İran'ın bu adımının nükleer anlaşmadaki taahhütlerinden "önemli bir uzaklaşma" oluşturacağı ifade edildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da bir açıklama yaparak Tahran'ın bu adımının onun "askeri nükleer programını geliştirme niyetini sürdürdüğünü" gösterdiğini savundu ve "İsrail İran'ın nükleer silahlar üretmesine izin vermeyecek" dedi.