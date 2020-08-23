İran, Ukrayna yolcu uçağını 25 saniye aralıkla iki defa vurmuş

İran Sivil Havacılık Örgütü, ABD'yle gerilimin yükseldiği esnada vurulan Ukrayna'ya ait yolcu uçağına dair bir açıklama yaptı. Uçakta bulunan 176 kişinin tamamı yaşamını yitirmişti.

İran Sivil Havacılık Örgütü başkanı tarafından yapılan açıklama, Temmuz ayında incelenmek üzere Fransa'ya gönderilen kokpit ses ve veri kayıtlarının içeriğiyle ilgili ilk resmi raporu oldu.

İran Sivil Havacılık Örgütü başkanı, ilk füzeden 25 saniye sonra uçağa isabet eden ikinci bir füze olduğunu ve ilk füzenin hasarının kayıtlarda 19 saniye boyunca işlendiğini söyledi.

Reuters'da yer alan habere göre devlet televizyonuna konuşan İran Sivil Havacılık Örgütü Başkanı Turac Dehghani Zanganeh, "Uçağa ilk füzenin isabet etmesinin ardından on dokuz saniye boyunca, kokpitin içindeki pilotların sesleri yolcuların hayatta olduğunu gösterdi... 25 saniye sonra ikinci füze uçağı vurdu" dedi ve bu sebepten ötürü, ikinci füzenin etkilerinin uçağın kara kutusunda yer almadığını aktardı.

Zanganeh, "Kara kutulardan veri analizi siyasallaştırılmamalıdır" dedi.

ABD'nin Irak'ta İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi hava saldırısında öldürmesinin ardından ABD'yle İran arasında yaşanan gerilim sırasında İran Devrim Muhafızları, Ukrayna'ya ait bir yolcu uçağını Tahran'dan kalkmasının hemen ardından, karadan havaya füzeyle düşürmüştü. İran yolcu uçağının yanlışlıkla düşürüldüğünü açıklamıştı.