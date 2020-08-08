İran: Suudi Arabistan gizli nükleer faaliyetler yürütüyor

İran'ın UAEA Daimi Temsilcisi Kazım Garibabadi, Suudi Arabistan'ın nükleer faaliyetlerini gizli ve şeffaflıktan uzak bir şekilde sürdürdüğünü söyledi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Riyad’ın, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'na (NPT) taraf olduğunu ve UAEA ile kapsamlı güvenlik anlaşması yaptığını hatırlatan Garibabadi, "Suudi Arabistan buna rağmen ne yazık ki ajansın koruma önlemlerini kabul etme taahhüdünden kaçınıyor ve ajansın ısrarlı taleplerine rağmen denetimlere izin vermiyor" dedi.

Garibabadi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ve uluslararası topluma Riyad’ın "gizli" nükleer programını açığa çıkarma çağrısında bulunarak, "Suudi Arabistan nükleer enerjiyi barışçıl şekilde kullanmak istiyorsa ajansın ilgili taahhütlerini kabul etmeli ve tamamen şeffaf bir şekilde hareket etmelidir" ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan'ın gizli nükleer tesis kurduğu iddiası

ABD'nin Wall Street Journal gazetesi, 4 Ağustos'ta yayımladığı haberinde, Suudi Arabistan'ın Medine'nin kuzeyinde yer alan seyrek nüfuslu El-Ula kentinde uranyum madeninden sarı pasta çıkarmak için kullanılan gizli bir tesisi Çin'in desteğiyle inşa ettiğini yazmıştı.

Bunun üzerine açıklama yapan Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı, söz konusu haberin doğru olmadığını savunmuştu.