İran Suriye'nin hava savunma sistemine destekte bulunacak

İran'la Suriye, yeni bir askeri güvenlik anlaşmasına vardı.

Anlaşma kapsamında İran, Suriye'ye hava savunma sistemini güçlendirecek şekilde destek olacak.

PressTV'de yer alan habere göre, Şam'da Suriye Savunma Bakanı Ali Abdullah Ayub'la Suriye Genelkurmay Başkanlığı'nın genel merkezinde anlaşmayı imzalamasının ardından açıklama yapan İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, "İki ülke arasındaki askeri ortaklığı güçlendirme doğrultusunda Suriye'nin hava savunma sistemini kuvvetlendireceğiz" dedi.

Anlaşmanın ABD baskısına karşı iki ülkenin birlikte çalışma iradesini artıracağını söyleyen Bakıri, "Bölgedeki halklar ve ülkeler, ABD'nin buradaki varlığını hoş karşılamıyorlar, ABD'yle mücadelemiz sürecek" diye konuştu.

Türkiye'nin Astana mutabakatı kapsamında Suriye'deki cihatçı grupları temizleme konusunda ağır davrandığını belirten Bakıri, Türkiye'nin herhangi güvenlik sonunun çözümünün Suriye'ye asker konuşlandırmanın aksine, Suriye yönetimiyle müzakere olduğunu vurguladı.

Bakıri'nin ardından söz alan Ayub, "ABD yönetiminin Suriye'ye, İran'a ve direnen diğer güçlere boyun eğdirme kabiliyeti olsaydı, bunu hemen yapardı" diye konuştu.

İsrail'in ABD'nin "güçlü bir partneri" olduğunu belirten Ayub, ülkedeki cihatçı grupların İsrail saldırganlığının bir parçası olduğuna işaret etti.

Ayub, ABD'nin Suriye yönelik "Sezar" adlı ekonomik yaptırımlarıyla da başa çıkacağını sözlerine ekledi.