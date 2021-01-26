İran, Sputnik V aşısının kullanımına onay verdi

İran'ın Rusya’da Gamaleya Enstitüsü tarafından geliştirilen koronavirüs aşısı Sputnik V’yi kullanım için onayladığı belirtildi.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada, ülkesinin Rusya’da geliştirilen Sputnik V koronavirüs aşısının kullanımına onay verdiğini kaydetti.

Zarif Moskova’daki açıklamasında, “Sputnik V aşısı İran’da da tescil edilmiş, sağlık otoritelerimiz tarafından onaylanmıştır. Yakın gelecekte de satın alıp ortak üretime başlamayı umuyoruz” dedi.