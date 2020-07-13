İran Sivil Havacılık Örgütü: Ukrayna uçağı hava savunma operatörlerinin ihmalkarlığı yüzünden düştü

İran Sivil Havacılık Örgütü, 8 Ocak tarihinde yanlışlıkla düşürülen Ukraynalı yolcu uçağına ilişkin açıklamada bulundu.

Reuters'ta yer alan habere göre, örgüt, uçağın radar sisteminde sapma ve hava savunma operatörleri arasındaki iletişimsizlik nedeniyle insani hata sonucu düşürüldüğünü söyledi.

Örgütün cumartesi günü yayınlanan raporunda, uçağı vuran füzenin önceden yerinin değiştirildiği ve yeniden yerleştirme sırasında eksikliklerin yaşandığı bildirildi. Söz konusu füzenin, uçağı "Tahran'a yaklaşmakta olan bir hedef" olarak algıladığı kaydedildi.

Füzenin yerinin değiştirildiğini bilmeyen sistemin, komuta merkezinden bağımsız bir şekilde uçağa yönelik iki füze atışı gerçekleştirdiği aktarıldı.

Raporda, "İlk füzenin atıldığı anda uçağın irtifası ve yörüngesi normaldi" denildi.

İran, geçen ay, uçağın kara kutusunun incelenmek üzere Fransa'ya gönderileceğini açıklamıştı.

İran'ın hava savunma sistemi, 8 Ocak tarihinde yanlışlıkla Ukrayna Hava Yollarına ait bir yolcu uçağını vurmuştu. Olay sonucunda uçakta bulunan 176 yolcu yaşamını yitirmişti.