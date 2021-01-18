İran sınırında çığ düştüğü, 6 kolberden haber alınamadığı belirtiliyor

Mezopotamya Ajansı'nın aktardığına göre Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere Beldesi'nin İran sınırında çığ düştüğü ve çok sayıda kolberden haber alınamadığı öğrenildi.

Esendere sınırındaki köylerde yaşayan yurttaşlar, çığın düştüğü bölgede olduğu belirtilen 6 kolberden (sınır hattında yük taşımacılığı yapan kişiler) dünden beri haber alınamadığını aktardı.

Yurttaşlar, kolberlerin ailelerinin bölgeye gittikleri ancak yakınlarına ulaşamadıklarını belirtti.

Kimi kaynaklar ise çığın Esendere'nin yakınlarında bulunan Van'ın Başkale ilçesinin Mahmutabat kırsalında düştüğünü aktardı.

Van Valiliği: Çığ olayına rastlanmadı

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada ise "İran İslam Cumhuriyeti askeri sınır birliğince Başkale Kaymakamlığına; Esenyamaç Mahallesi Sualtı Mezrası’nın sınır bölgesinde çığ düştüğü, 9 İran vatandaşının çığ altında kaldığı, 4’ünün kendi imkanlarıyla kurtularak İran tarafına döndüğü ve 5 kişiden haber alınmadığı yönünde ihbarda bulunulmuştur. İhbar üzerine Van’dan AFAD ve UMKE ekipleri bölgeye sevk edilmiştir. Ancak sınır birlikleri tarafından ihbar edilen söz konusu bölgede yapılan arama-tarama faaliyetlerinde çığ olayına rastlanmadığı, aynı bölgede çığ meydana getirecek potansiyelin de bulunmadığı belirlenmiştir" denildi.

Hakkari-Çukurca Karayolu'nda çığ düştü

Öte yandan Hakkari'de bugün bir başka çığ olayı yaşandı. Hakkari'de etkili olan karla karışık yağmur, Hakkari-Çukurca kara yolunda çığ düşmesine neden oldu. Çığın düştüğü anlar cep telefonuyla kaydedildi. Bu sırada bir minibüsün bölgeden geçtiği görüldü.

DHA'nın haberine göre olay, saat 16.00 sıralarında Hakkari kent merkezine yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta bulunan Hakkari- Çukurca kara yolundaki 3 bin 467 rakımlı Sümbül Dağı'nın eteklerinde mevkiinde meydana geldi. Bölgede sabah satlerinden itibaren etkili olan karla karışık yağmur, Sümbül Dağı'nın zirvelerindeki kar yığınlarının inmesine neden oldu. Bu sırada bölgede bulunan bir yurttaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenen çığın düşmesi sırasında bir minibüsün de Çukurca yönüne doğru gittiği görüldü. Karayolundaki çığ tünellerinin olası faciayı önlediği bildirildi.