İran, Rusya ve Türkiye'den ortak açıklama

İran, Rusya ve Türkiye, dün İsviçre Cenevre’de başlayan Anayasa Komitesi Yazım Komisyonu’nun olağan oturumu marjında yaptıkları üçlü görüşme ile Suriyeli delegeler ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen'le istişareleri sonucunda ortak açıklama yayınladı.

Tarafların Suriye'nin egemenliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne bağlı kaldığını yeniden teyit ettiği belirtilen açıklamada, Suriye'nin ulusal güvenliğini tehdit eden ve BM Güvenlik Konseyi tarafından "terörist gruplar" olarak tanınan IŞİD, El Nusra ve bu örgütlerle ilişkili tüm kişi ve gruplarla mücadelenin süreceği konusunda mutabık kalındığı belirtildi.

Ülkede yasa dışı olarak el konulan ve ticareti yapılan petrolün sahibinin Suriye Devleti olduğu belirtilen açıklamada, "Bu bağlamda ABD lisanslı şirketlerle legal olmayan ayrılıkçı unsurların yasa dışı petrol anlaşmalarını kınıyoruz" denildi.

Açıklamada, İsrail'in Suriye'ye dönük hava saldırıları kınandı.

Covid-19 pandemisinin Suriye'deki insani durumu zorlaştırdığı ve sağlık sistemine zarar verdiği belirtilen açıklamada, ülkeye dönük yaptırımların durumu daha da kötüye götürdüğü kaydedildi. Açıklamada, söz konusu yaptırımlar, uluslararası hukuka aykırı olduğu vurgulanarak kınandı.

Açıklamada, ülkeye insani yardımların "önkoşul ve siyaset olmadan" daha da artırılması gerektiği belirtildi.