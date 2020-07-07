IRNA'nın aktardığına göre Tahran'da bir fabrikanın patlaması sonucu iki kişi yaşamını yitirdi, üç kişi yaralandı.
Daha önce 4 Temmuz'da güneybatı İran'da bir elektrik santrali patlamıştı.
İran resmi haber ajansı: Tahran'da fabrika patlaması sonucu iki kişi öldü
Tahran'da gerçekleşen patlamada 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
Haber Merkezi
IRNA'nın aktardığına göre Tahran'da bir fabrikanın patlaması sonucu iki kişi yaşamını yitirdi, üç kişi yaralandı.
Daha önce 4 Temmuz'da güneybatı İran'da bir elektrik santrali patlamıştı.
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