İran Natanz'da yeni santrifüj alanı inşa ediyor

İran’ın nükleer çalışmalarının başındaki isim Ali Ekber Salehi, gelişmiş santrifüjler yapmak amacıyla, Temmuz ayında çıkan yangında zarar gören üretim sahasının yerine, Natanz’daki nükleer tesisin yakınlarındaki dağların kalbinde bir alan inşasına başlandığını duyurdu.

İran yangının bir sabotaj sonucu gerçekleştiğini ve uranyum zenginleştirme santrifüjlerinin geliştirilmesini yavaşlatabileceğini açıklamıştı.

Salehi, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada ‘‘Sabotaj nedeniyle, Natanz yakınlarındaki dağın kalbinde daha modern, daha geniş ve çok amaçlı bir alan inşasına karar verildi. Elbette, çalışmalar başlatıldı’’ diye konuştu.

Büyük bir bölümü yer altında bulunan Natanz uranyum zenginleştirme alanı, İran’ın Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu tarafından teftiş edilen en önemli nükleer tesisi olarak gösteriliyor.