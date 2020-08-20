İran, kara sularını ihlal eden BAE gemisine el koyduğunu duyurdu

İran Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Pazartesi günü ülkenin kara sularını ihlal eden Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) kayıtlı bir gemiye el konulduğu ve gemi mürettebatının gözaltına alındığı duyuruldu. Açıklamada aynı gün BAE sahil güvenliğinin iki İranlı balıkçıyı öldürdüğü de belirtildi.

İran Dışişleri Bakanlığı Pazartesi günü yaptığı açıklamada da BAE sahil güvenliğinin İran teknelerine ateş açıp iki İranlı balıkçıyı öldürdüğünü duyurmuş ve bu nedenle BAE Tahran Maslahatgüzarı'nı iki kez bakanlığa çağırmıştı.

BAE’nin ABD arabuluculuğunda İsrail’i resmen tanımasının ardından İran ile BAE arasında gerilim yükselmişti.

İran Dışişleri’nden bugün yapılan açıklamada “Pazartesi günü Emirliklere ait bir gemiye İran sahil güvenliği tarafından el konuldu ve ülkenin karasularındaki yasadışı seyirleri nedeniyle mürettebat gözaltına alındı. Aynı gün BAE sahil güvenliği iki İranlı balıkçıyı vurarak öldürdü ve botlarına elkoydu” denildi.

BAE devlet haber ajansı WAM Pazartesi günkü haberinde “İran balıkçı teknelerinin Basra Körfezi'nde Sir Bu Nair Adası yakınlarında BAE sularına girdiğini, dur uyarılarına uymayan İran teknelerine angajman kurallarının uygulandığını” duyurmakla yetinmişti.

Reuters’ın haberine göre İran Dışişleri Bakanlığı’ndan bugün yapılan açıklamada BAE yetkililerinin Çarşamba günü İran’a yaşanan olayla ilgili üzüntülerini bildirdiği ve neden olunan hasarı tazmine hazır olduklarını aktardıkları bilgisine de yer verildi.