İran, Güney Kore bayraklı petrol tankerine el koydu

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Suudi Arabistan'dan Hindistan'ın Mumbai limanına gitmek üzere yola çıkan Güney Kore bayraklı bir petrol tankerine sabah saatlerinde el konulduğunu duyurdu.

Çevre protokollerini ihlal ettiği iddiasıyla el konulan petrol tankerinin 7 bin 200 ton etanol taşıdığı belirtildi. İran'ın Bender Abbas limanına çekilen petrol tankerinin Myanmar, Güney Kore, Endonezya ve Vietnam uyruklu mürettebatı da gözaltına alındı. Gemi ve mürettebatının İran yargı makamlarına teslim edileceği ifade edildi.