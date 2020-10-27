İran Fransız maslahatgüzarı Bakanlığa çağırdı

Fransa’nın Tahran’da görev yapan maslahatgüzarı Florent Aydalot, Fransız yetkililerin İslam Peygamberi Muhammed’e hakaret ettiği iddia edilen karikatürlerin basında yayımlanmasına destek vermesi nedeniyle İran Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı.

Resmi haber ajansı İRNA’ya göre, İran Dışişleri Bakanlığı Avrupa İşleri Müsteşarı, Aydalot’a İslam’ın peygamberine ve diğer kutsal değerlerine bireyler ya da yetkililer tarafından hakaret edilmesi ya da saygısızlık gösterilmesini güçlü bir şekilde kınadıklarıını bildirdi.

İranlı yetkili ülkeler arasında karşılıklı anlaşma ve bir arada yaşamaya katkı sunması gereken ifade özgürlüğünün, İslamofobiyi güçlendirmek ve dünyada nefreti yaymak için kullanılmasından duydukları üzüntüyü aktardı.

Fransız diplomat Aydalot ise İran’ın protestosunu en kısa zamanda hükümetine ileteceğini kaydetti.