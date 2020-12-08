İran: Fahrizade suikastının bazı failleri yakalandı

İranlı El Alem kanalına konuşan İran Meclis Başkanı'nın Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Özel Yardımcısı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İranlı nükleer bilimci Muhsin Fahrizade suikastıyla ilgili açıklamada bulundu.

Sputnik'te yer alan habere göre, suikastı gerçekleştirenlerden bazılarının güvenlik güçlerince tespit edildiğini ve yakalandığını söyleyen Abdullahiyan, konuyla ilgili detayların yetkili organlar tarafından duyurulacağını belirtti.

İran nükleer programının önemli isimlerinden Muhsin Fahrizade, 27 Kasım'da Tahran eyaletine bağlı Demavend ilçesinde aracına düzenlenen saldırıda yaşamını yitirmişti.