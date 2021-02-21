İran Dışişleri Bakanı Zarif: Nükleer silah üretme çabamız yok

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Nükleer Anlaşması olarak adlandırılan Ortak Kapsamlı Eylem Planı'na (JCPOA) ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ülkesinin nükleer silah üretme çabası içinde olmadığını söyleyen Zarif, İran'ın, ABD'nin anlaşmadan çekilmesinin ardından attığı adımların geri dönüşünün olmadığını kaydetti.

Tahran'la Washington arasındaki görüşmelerin, ancak ve ancak anlaşma taahhütlerinin karşılıklı yerine getirilmesi durumunda mümkün olabileceğini belirten Zarif, ABD Başkanı Jeo Biden'u, bir önceki yönetimin İran'a dönük baskıcı politikaları sürdürmekle suçladı.