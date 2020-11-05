İran Dışişleri Bakanı, Latin Amerika turuna başladı

ABD'de seçim sonuçları beklenirken, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Latin Amerika turuna başladı.

Zarif, üç ülkeyi kapsayan Latin Amerika turuna Venezuela'da başladı. Zarif daha sonra Küba’yı ve Bolivya’yı ziyaret edecek. Zarif’in Bolivya Devlet Başkanı seçilen Sosyalizme Doğru Hareket (MAS) partisinden Luis Arce’nin görevi devralma törenine de katılması bekleniyor.

Çarşamba günü Venezuela’nın başkenti Karakas’a inen Zarif, Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza tarafından karşılandı.

Arreaza Twitter’dan yaptığı açıklamada Zarif ile “yoğun bir program”ları olduğunu ve iki ülke arasındaki her üst düzey ziyaretin “stratejik müttefiklik ve kardeşliği derinleştirdiğini” kaydetti.

ABD’nin yaptırımlarına atıf yapan Arreaza “Venezuela ve İran saldırılar dayanışma ve cesaret göstermiştir” dedi.