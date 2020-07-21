İran dini lideri Hamaney: Süleymani cinayetinin karşılığı kesinlikle verilecek

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, ülkesinin General Kasım Süleymani cinayetini unutmayacağını ve kesinlikle ABD’ye karşılık vereceğini belirtti.

Haber Merkezi

Ayetullah Ali Hamaney, Tahran’ı ziyaret eden Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ile görüşmede, “Sizin evinizde sizin misafirinizi öldürdüler, cinayeti itiraf ettiler” dedi.

Ayetullah, “İran hiçbir zaman bunu unutmayacak ve kesinlikle Amerikalılara karşılık verecek” ifadesini kullandı.

ABD, 3 Ocak 2020’de İran Devrim Muhafızları bünyesindeki eski Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis’i, Bağdat Havalimanı’nda düzenlediği bir hava saldırısıyla öldürmüştü.