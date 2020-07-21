İran dini lideri Hamaney: Süleymani cinayetinin karşılığı kesinlikle verilecek

Ayetullah Ali Hamaney, Tahran’ı ziyaret eden Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ile görüşmede, “Sizin evinizde sizin misafirinizi öldürdüler, cinayeti itiraf ettiler” dedi.

Ayetullah, “İran hiçbir zaman bunu unutmayacak ve kesinlikle Amerikalılara karşılık verecek” ifadesini kullandı.

ABD, 3 Ocak 2020’de İran Devrim Muhafızları bünyesindeki eski Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis’i, Bağdat Havalimanı’nda düzenlediği bir hava saldırısıyla öldürmüştü.