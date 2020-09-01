İran dini lideri Hamaney: BAE, İslam dünyasına ve Filistin'e ihanet etti

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, video konferans yöntemiyle düzenlenen bir toplantıda yaptığı konuşmada, Tel Aviv ile Abu Dabi yönetimleri arasında varılan normalleşme anlaşmasına değindi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) söz konusu anlaşmayla İsrail'e bölgeye erişme imkanı sağladığını söyleyen Hamaney, "Birleşik Arap Emirlikleri, hem İslam dünyasına hem Arap ve bölge ülkelerine hem de Filistin'e ihanet etti. Elbette bu ihanet uzun sürmeyecek ancak bu utanç lekesi onların üzerinde kalacaktır. Siyonistlerin bölgeye girişine izin verdiler" dedi.

Hamaney, "Bir ülkenin gasp edilmesi meselesi olan Filistin meselesini unuttular ve normalleştirdiler. Filistin halkı her yönden şiddetli baskılara maruz kalıyorken onlar, İsrailliler ve Trump'ın ailesindeki Yahudi Amerikalılarla birlikte İslam dünyasının çıkarları aleyhinde iş yapıyor ve İslam dünyasına zulmediyorlar. Umarım yakında uyanır ve yaptıklarını telafi ederler" diye konuştu.