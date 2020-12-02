İran, Devrim Muhafızları komutanının öldürüldüğü iddiasını yalanladı

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Said Hatipzade, Irak-Suriye sınırında düzenlenen hava saldırısında bir Devrim Muhafızları komutanının öldürülmesi gibi bir olaydan haberleri olmadığını açıkladı.

Haftalık basın toplantısında konuşan Hatipzade, ayrıca Muhsin Fahrizade suikastinin ardından İran'ın "son derece acı verici" bir intikam alacağını söyledi.

Anadolu Ajansı, yerel kaynaklara dayandırdığı haberinde İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Müslüm Şehdan ve beraberindeki korumaların Irak üzerinden Suriye'ye geçtikten kısa süre sonra, Deyrizor'un doğusundaki Elbukemal ilçesindeki Suveyiyye köyü yakınlarında, aidiyeti bilinmeyen bir savaş uçağının saldırısına maruz kaldığını yazmıştı.