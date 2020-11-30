İran Devrim Muhafızları komutanının öldürüldüğü iddia edildi

Dubai merkezli Al Arabiya televizyonu, Iraklı kaynaklara dayandırdığı haberinde, İran Devrim Muhafızları komutanlarından Müslim Şahdan’ın Irak’ın Suriye sınırındaki Anbar bölgesinde düzenlenen İHA saldırısında yaşamını yitirdiğini iddia etti.
İddiaya göre Şahdan’ın Pazar akşamı El Kaim kontrol noktasından geçen aracının hedef alındığı saldırıda 3 kişi daha öldü.
Kanal iddiasına ilişkin başka ayrıntıya yer vermedi.
Lübnan'dan yayın yapan El Meyadin televizyonu ise Şahdan’ın ölümüne ilişkin haberlerin kaynakları tarafından yalanlandığını duyurdu.