İran, Dağlık Karabağ’da çatışan tarafları toprak ihlali konusunda uyardı

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Said Hatipzade, Dağlık Karabağ’da çatışan tarafları İran topraklarını ihlal etmemeleri konusunda uyardı.

İran topraklarına düşen havan toplarıyla ilgili gazetecilerin sorusunu yanıtlayan Hatipzade, İran’ın sınır bölgelerindeki hareketleri "ciddiyet ve büyük hassasiyetle" izlediğini söyledi.

Dün yaptığı açıklamada Hatipzade, Ermenistan ve Azerbaycan’a İran topraklarının ihlalinin hoşgörülmeyeceği uyarısında bulunarak “Tüm tarafları bu konuda gerekli önlemleri almaları için uyarıyoruz” dedi.

Presstv’nin aktardığına göre İranlı sözcü açıklamasında, Azerbaycan’ın toprak bütünlüğüne saygı duyulması, sivillerin korunması ilkesinin gözetilmesi, çatışmaların sona erdirilmesi ve müzakerelerin başlamasının önemini vurguladı. Hatipzade ayrıca bu hedeflere ulaşılması için İran’ın yardıma hazır olduğunu belirtti.

Hatipzade’nin açıklaması Dağlık Karabağ’da çatışan taraflar tarafından atılan havan toplarının İran sınırının kırsal bölgelerine düştüğü haberinin ardından geldi.

İran medyasında yer alan haberlere göre kuzey İran’da Hüdaaferin Şehristanı’ndaki bir köye düşen havan topları nedeniyle 6 yaşında bir çocuk yaralandı.