İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den 'nükleer anlaşma' açıklaması

İran İslam Devrimi'nin 42. yıl dönümü dolayısıyla Tahran'daki büyükelçilerle bir araya gelen Hasan Ruhani, burada yaptığı konuşmada, Nükleer Anlaşma olarak anılan Ortak Kapsamlı Eylem Planı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sputnik'te yer alan habere göre, Ruhani, nükleer anlaşmaya dönüş konusunda ilk adımı kimin atması gerektiğine ilişkin konuştu. Ruhani, şunları söyledi:

"Anlaşmadan ayrılan taraf biz olmadık ki ilk adımı atalım. Bunda hiçbir tereddüt yok. Anlaşmadan ayrılan ve uluslararası anlaşmalara aykırı olarak halkımıza her türlü zulmü reva görenler, nükleer anlaşmaya da ilk dönen taraf olmalıdır."

'Taahhütlere uyarlarsa biz de bir saat sonra taahhütlerimize uyarız'

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) yayımladığı 15 rapora göre, İran'ın yükümlülüklerine bağlı kaldığının teyit edildiğini aktaran Ruhani, şunları kaydetti:

"Bugün kimse İran'dan bir şey bekleyemez. İran, tüm taahhütlerine bağlı kalmıştır. Tekrar ilan ediyoruz: P5+1 ülkeleri nükleer anlaşmadaki tüm taahhütlerini uygularsa biz de bir saat sonra taahhütlerimize uyarız. 6 ülkenin taahhütlerine bağlı kaldığı açık bir şekilde açıklığa kavuşursa biz de bağlı kalırız. ABD'nin nükleer anlaşmadaki taahhütlerine döndüğü gün biz de bu noktadaki taahhütlerimize uymaya hazırız."

'Bölge sorunları bölge ülkeleri tarafından çözülmeli'

İran'ın komşular, Irak ve Basra Körfezi'ndeki ülkelerle diyalog geliştirmeye ve sorunları çözmeye hazır olduğunu belirten Ruhani, "İran net bir şekilde, bölgesel sorunların bölge ülkeleri tarafından çözülmesi gerektiğini söylüyor" dedi.