İran Büyükelçiliği: Çavuşoğlu ve Zarif'in görüşmesinde yanlış anlama giderildi

İran'ın Türkiye Büyükelçiliği, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de katıldığı "Zafer Geçit Töreni" sırasında okuduğu bir şiire İran'dan tepki gelmesi üzerine başlayan tartışmaya ilişkin açıklama yaptı.

Büyükelçiliğin Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İran Dışişleri Bakanı Zarif arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, son zamanlarda yaşanan yanlış anlaşılma giderildi ve taraflar, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve genişletilmesinin önemini vurguladı" denildi.