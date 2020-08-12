İran beş vatandaşını casusluk suçlamasıyla tutukladı

İran yargı sözcüsü Gulamhüseyin İsmaili düzenlediği sanal basın toplantısında geçtiğimiz aylarda yabancı istihbarat örgütleri için casusluk yapan beş İranlının tutuklandığı açıkladı.

İsmaili, Şehram Şirhani isimli bir İranlının İngiliz istihbarat örgütleri için casusluk yaptığını ve bazı İranlı yetkilileri MI6 için devşirmeye çalıştığını söyledi. İran Merkez Bankası ile Savunma Bakanlığı’na ilişkin gizli bilgileri sızdıran Şirkani’nin yargılanarak hapse mahkum edildiğini kaydeden İsmaili, İran-Avusturya Dostluk Derneği Genel Sekreteri Mesud Musahib’in de, Mossad ve Alman istihbarat örgütleri için casusluk yaptığı için 10 yıl hapse mahkum edildiğini belirtti.

Açıklamada tutuklanan diğer kişilerin kimliklerine dair bir bilgi yer almazken, dışişleri, savunma ve enerji bakanlıkları ile Atom Enerjisi Kurumu’nda çalışanlardan tutuklananlar olduğu kaydedildi.

Haziran ayından bu yana başta Natanz nükleer tesisindeki büyük patlama olmak üzere İran’ın pek çok kentinde yaşanan patlama ve yangınlar ile ilgili olarak İran basınında güvenlik açığına dikkat çekilmişti.

İran geçtiğimiz ay Mahmud Musavi Mecd’i Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin Bağdat’ta ABD tarafından öldürülmesi ile ilişkili olduğu gerekçesiyle idam etmişti.