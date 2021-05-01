İran basını: ABD yaptırımları kaldırmayı kabul etti

Tahran ve Washington'un İran'ın petrol ve bankacılık sektörlerine karşı yaptırımların kaldırılması konusunda anlaştığı bildirildi

Fars Haber Ajansı, İran'ın üst düzey nükleer müzakerecisi Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Erakçi'nin yorumlarına dayanarak, İran ve ABD'nin ülkenin petrol ve bankacılık sektörleri de dahil olmak üzere kişi ve kurumlara yönelik yaptırımların çoğunun kaldırılması konusunda prensipte bir anlaşmaya vardıklarını bildirdi.

Erakçi "İran'ın petrol ve doğalgaz veya otomotiv endüstrisi, finans, bankacılık ve liman yaptırımlarını içeren enerji sektörüne yönelik yaptırımlar, şimdiye kadar varılan anlaşmalara göre kaldırılmalıdır." dedi ve ekledi:

"İki tarafın tutumları yaklaşıncaya ve taleplerimiz karşılanıncaya kadar müzakere edeceğiz. Bunlar karşılanırsa bir anlaşma olacak. Olmazsa doğal olarak bir anlaşma olmayacak."

Erakçi Telegram hesabından yaptığı ayrı bir açıklamada, devam eden Viyana görüşmelerindeki nükleer anlaşma müzakerelerinin yavaşladığını, ancak Cumartesi günkü görüşmelerin bazı sorunların çözülmesine yardımcı olduğunu yazdı.

Erakçi mesajında şöyle yazdı:

"Tartışmalar netleşti, anlaşmazlıklar daha anlaşılır ve şeffaf hale geldi ... Bazı konularda anlaşmanın metni üzerinde çalışmaya başladık ve süreç önemli ölçüde yavaşladı."

Cumartesi günü erken saatlerde, Rusya'nın Viyana'daki uluslararası örgütler temsilcisi Mihail Ulyanov, görüşmelerde "tartışılmaz ilerleme" kaydedildiğini söylemişti. Ulyanov İran Nükller Anlajması Ortak Komisyonunun önümüzdeki hafta sonunda yeniden toplanacağını belirtti.

Ulyanov, "Ortak Kapsamlı Eylem Planı'nın (İran Nükleer Anlaşması olarak da anılıyor) restorasyonu konusundaki Viyana görüşmeleri hangi aşamada? Heyecanlanmak için henüz çok erken, ancak ihtiyatlı ve artan iyimserlik için nedenlerimiz var." demişti. Ulyanov ayrıca "Son belirlenen bir tarih yok, ancak katılımcılar müzakerelerin yaklaşık üç hafta içinde başarıyla tamamlanmasını hedefliyor. Gerçekçi mi? Göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Perşembe günü, ABD medyası, Biden yönetiminin Trump dönemi İran yaptırımlarının "neredeyse tamamen geri çekilmesini" düşündüğünü bildirdi.