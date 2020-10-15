İran: Azerbaycan-Ermenistan sınırı yakınlarında iki köye 10 roket isabet etti

İran, Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki iki köye 10 roket düştüğünü açıkladı.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Hüdaaferin Kaymakamı Ali Emiri Rad, "Bugün Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki çatışmalar sırasında ilçeye bağlı iki köye 10 roket isabet etti" dedi.

Rad, "Bu roketlerin isabet ettiği bir ev yıkılırken bir kişi de yaralandı" açıklamasında bulundu.

Rad, ilçeye düşen roketlerin hangi taraftan geldiğine ilişkin bilgi vermedi.

İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletine bağlı Hüdaaferin ilçesi, Azerbaycan ve Ermenistan arasında çatışmaların yaşandığı Dağlık Karabağ'ın güneyinde yer alıyor.