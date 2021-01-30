İran, Avrupa'dan gelen yolcular için zorunlu karantina kararı aldı

İran Devlet televizyonuna konuşan İran Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu Sözcüsü Ali Rıza Reisi, Avrupa ve ABD'de Covid-19 vakalarında büyük artış yaşandığını belirterek alınan yeni tedbirleri kamuoyu ile paylaştı.

Reisi, bundan sonra komşu ülkelerden gelenler de dahil olmak üzere ülkeye giriş yapan herkesten negatif Covid-19 testi isteneceğini ve bu kişilerin tekrar teste tabi tutulacağını aktardı. Reisi, buna ek olarak Avrupa'dan gelen yolcular için zorunlu karantina kararı alındığını duyurdu.

Reisi, "Eğer bir yolcu Avrupa'dan giriş yaparsa, negatif test bulundurmasına ve içerde yapılacak teste ek olarak, kalacağı yerde kendisini 14 gün karantinaya almak zorunda" diye konuştu.