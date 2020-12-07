İran: ABD yaptırımları nedeniyle koronavirüs aşısı alamadık

İran Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti, ülkesinin Covid-19 aşısı temin edememesine yönelik eleştirilere yanıt verdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Himmeti, ABD yaptırımlarının Covid-19 aşısı satın almada engel teşkil etmediğine dair iddiaların doğru olmadığını, yaptırımlar nedeniyle bu konuda engellerle karşılaştıklarını söyledi.

Himmeti, "Koronavirüs aşısının resmi olarak Dünya Sağlık Örgütünün aracılığıyla satın alınması gerekiyor. Bunun için her türlü ödeme ve para transferi yolunu denedik ama ABD hükümetinin insanlık dışı yaptırımları ve bir OFAC (ABD Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıkları Koruma Ofisi) lisansı alma zorunluluğu nedeniyle engellerle karşılaştık" ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili Güney Kore ve Uluslararası Para Fonundaki (IMF) girişimlerin sonuçsuz kaldığını aktaran Himmeti, para transferi için farklı yollar aradıklarını kaydetti.

Washington yönetimi, 7 Ağustos 2018'de İran'ın finans sektörüne yönelik tek taraflı yaptırım uygulamaya başlamıştı.