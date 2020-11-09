İran ABD yaptırımları nedeniyle 5 milyon doz grip aşısını alamadı

İran'da ekonomi başta olmak üzere pek çok alan ABD'nin ülkeye uyguladığı yaptırımlar nedeniyle ciddi güçlüklerle karşı karşıya kalıyor. Sağlık hizmetleri ise ABD yaptırımları nedeniyle zor durumda olan alanların başında geliyor.

İran'ın yarı resmi haber ajansı olan Fars Haber Ajansı'nın aktardığına göre, İran'ın ithal etmek istediği grip aşıları da ABD yaptırımlarından nasibini aldı. İran Sağlık Bakanı Yardımcısı Iraj Harirçi, İran'ın satın aldığı 5 milyon doz grip aşısının yaptırımlar nedeniyle havaalanında engellemeye tabi tutulduğunu duyurdu. Harirçi, bu nedenle risk grubundaki İranlılara aşının dağıtımının yapılamadığını belirtti.

Daha önce de İran Sağlık Bakanı'nın danışmanı Alirıza Vahabzade, üç ülkeden parası ödenerek satın alınan grip aşıların ABD yaptırımlarına takıldığını duyurmuştu. Vahabzade, ihracatçı firmaların, kargoların varış yeri bilgisini aldıktan sonra parayı iade ederek siparişi iptal ettiklerini söylemişti.

İran'ın ABD yaptırımlarına rağmen grip aşısı tedarik etme çalışmaları devam ediyor. İranlıların koronavirüs salgını koşullarında önemi daha da artan grip aşısına ulaşıp ulaşamayacakları ise bilinemiyor.