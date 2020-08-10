İran: ABD Lübnan'a yardım konusunda samimiyse yaptırımları kaldırmalı

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Abbas Musavi, ABD'yi Lübnan'a yönelik yaptırımları kaldırmaya çağırdı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta geçen hafta en az 158 kişinin ölümüne ve 6 binden fazla kişinin yaralanmasına neden olan patlamaya ilişkin konuşan Musavi "Patlama siyasi amaçlar için bir bahane olarak kullanılmamalıdır. ... Patlamanın nedeni dikkatlice araştırılmalıdır" dedi.

Musavi'nin açıklaması, uluslararası liderlerin Beyrut'ta 300 binden fazla insanı evsiz bırakan yıkıcı patlamanın ardından Lübnan'a 300 milyon dolarlık yardım sözü vermelerinden bir gün sonra geldi.

Musavi "ABD, Lübnan'a yaptığı yardım konusunda dürüstse, yaptırımları kaldırmalı" dedi. İran Dışişleri Sözcüsü diğer ülkelere de Beyrut Limanı'ndaki patlamayı siyasallaştırmaktan kaçınmaları çağrısında bulundu.