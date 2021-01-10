Irak'taki gösterilerde 2 kişiye suikast düzenlendi

Irak Bağımsız Yüksek İnsan Hakları Komiserliği, ülkenin güneyindeki Zikar vilayetinde düzenlenen gösterilerde 2 günde 2 kişinin suikaste uğradığını, aralarında güvenlik unsurlarının da bulunduğu 43 kişinin yaralandığını, 30 göstericinin de gözaltına alındığını duyurdu.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, komiserliğin yazılı açıklamasında, gösterilerde suikastlerin ve adam kaçırmaların yanı sıra güvenlik güçlerinin göz yaşartıcı gaz, gerçek ve plastik mermi, göstericilerin ise taş kullanımının belgelendiği kaydedildi.

Açıklamada, olaylara ilişkin "sükunet, sinirlere hakim olunması ve diyalog dilinin kullanılması" çağrısı yapıldı.