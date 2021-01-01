Irak'ta yılbaşı kutlamalarında 1 ölüm, onlarca yaralı

Irak'ta yılbaşı kutlamaları sırasında havaya ateş açılması sonucu 1 kişinin gerçek mermiyle vurularak yaşamını yitirdiği, ateş açılması, havaifişekler ve yangınlar nedeniyle de toplam 62 kişinin yaralandığı açıklandı.

Irak Sağlık Bakanlığı, yılbaşında havaya ateş açılması nedeniyle bir kişinin vurularak yaşamını yitirdiğini, toplam 7 kişinin silahla ateş açılması sonucu, 25 kişinin havaifişekler yüzünden ve 30 kişinin de Kerkük'te bir restoranda çıkan yangın nedeniyle yaralandığını açıkladı.

Kerkük yerel medyasına göre dün kentteki bir binanın 9. katında bulunan restoranda çıkan yangına itfaiyenin müdahalesi sırasında restorandaki 100 kişi tahliye edilmişti.

Irak'ta ve Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde yılbaşı kutlamaları koronavirüs nedeniyle yasaklanmıştı ancak meydanlarda yılbaşı kutlamalarına engel olunamamıştı.