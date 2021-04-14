Irak'ta seçimler 10 Ekim tarihinde yapılacak

Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, 10 Ekim tarihinde erken seçimlerin yapılmasına yönelik kararname imzaladı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Salih, "Anayasal gücümüz temelinde ve Temsilciler Meclisi'nin kendini feshetmesi kararı ışığında, siyasi güçler, liderler ve toplumsal aktörlere danışmamızın ardından, erken seçimlerin 10 Ekim'de gerçekleşmesine yönelik cumhurbaşkanlığı kararnamesini imzaladım" dedi.

Salih, "Gelecek seçimler önemli, eklemli ve yapıcı. Bu seçimler, reform ve doğru yola girme talebiyle gerçekleşen toplumsal hareketlerin yükselmesinin ardından yapılacak. Her şeyden önce, Iraklıların, temsilcilerini baskıdan, şantajdan ve oylarının çalınmasından uzak bir şekilde seçmelerini sağlamak temel önceliğimiz. Seçim sürecinin daha öncekilerden farklı olarak barışçıl bir şekilde gerçekleşmesini hedefliyoruz" diye konuştu.

Salih, daha önceki seçimlerde oluşan endişeleri gidermek için ve ülkedeki ayaklanmalarda dile getirilen adil seçim talebi doğrultusunda, gelecek seçimlerin Birleşmiş Milletler ve Seçim Komisyonu'nun ortaklığında yapılacağını ve bununla birlikte uluslararası gözlemciliğin güvence altına alınmasını ve seçim sürecinin başarılı bir şekilde gerçekleşmesini amaçladıklarını kaydetti.

Irak Komünist Partisi Genel Sekreteri: Eski ittifaklar artık yok

Irak Komünist Partisi Genel Sekreteri Raed Fehmi, gelecek seçimlere ilişkin yaptığı açıklamada, eski seçimlerde yapılan ittifakların artık var olmadığını söyledi.

Rudaw'a konuşan Fehmi, "En önemli konu, bu seçimlerin nasıl yapılacağı ve ifade özgürlüğünün nasıl yapılacağı olacak, çünkü ülkenin toplumla siyasi, yasama ve yürütme sistemiyle arasındaki açıyı kapatmaya ihtiyacı var" dedi.

Özgür ve adil seçim ortamını sağlanması için ülkede geçtiğimiz haftalarda birtakım aşamalardan geçildiğini söyleyen Fehmi, "Göstergeler, seçimin zamanında yapılma ihtimalinin olduğunu belirtiyor. Yerel ve uluslararası alanda böyle bir arzunun olması, bu seçimlerin öncekilerden farklı olacağını gösteriyor" diye konuştu.

Seçmenlerin, önceki seçimlerden dolayı oylamanın şeffaf ve adil olacağına ilişkin güvenlerinin az olduğuna işaret eden Fehmi, seçimlerde boykot yapılması ihtimalinin hâlâ var olduğunu söyledi.

Bir önceki seçimlerde yapılan ittifakların artık var olmadığını belirten Fehmi, mevcut koşulların artık değiştiğini, anca öte yandan yeni ittifakların ve cephelerin henüz somutlaşmadığını kaydetti.

Irak Komünist Partisi'ni seçimlere katılma durumuna ilişkin konuşan Fehmi, "Doğrultumuz, sivil demokratik ittifaka girmek ve katılım sağlamak yönünde. Buna dönük diğer siyasi güçlerle toplantı ve görüşmeler yapıyoruz" dedi. Fehmi, seçimler sonrası ittifaklar kurulmasının da mümkün olduğunu sözlerine ekledi. Fehmi, "Ülkenin gerçek reformlara, siyasi temeli ve halk desteği lan güçlü ve etkili bir hükümete ihtiyacı var, bunun gerçekleşmesi için ülkenin yeni zorluklarla yüzleşecek ortak bir vizyona ihtiyacı var" dedi.

Fehmi, "Gelecek seçimlerin kişiler üzerinden yapılmasına değil, programlar ve vizyonlar üzerinden yapılmasına ihtiyacımız var. Siyasi güçler, birçok meseleye ilişkin mutabakat sağlamak durumunda. Eski seçimlerden farklı bir boyuta ihtiyacımız var" diye konuştu.