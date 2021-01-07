Irak’ta mahkeme Trump hakkında yakalama kararı çıkardı

Irak’ın başkenti Bağdat’ta mahkeme, 3 Ocak 2020’de ABD’nin İranlı general Kasım Süleymani ve Iraklı Haşdi Şabi komutanı Ebu Mehdi El Mühendis’e yönelik suikastında emri verdiği gerekçesiyle ABD Başkanı Donald Trump hakkında yakalama kararı çıkardı.
Mahkemenin kararı, ABD Kongresi’nin Trump destekçileri tarafından basılmasından birkaç saat sonra verildi.
Irak medyasına yapılan açıklamada “Ebu Mehdi El Mühendis ve meslektaşlarının öldürülmelerine ilişkin soruşturmadan sorumlu yargıç, ABD Başkanı Donald Trump hakkında Irak ceza yasasının 406. maddesine dayanarak yakalama kararı çıkardı” denildi.
Irak Ceza Yasası’nın 406. maddesi kasten öldürme suçundan ölüm cezasını öngörüyor.
İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Süleymani ve Irak ordusuna bağlı Haşdi Şabi İkinci Komutanı Mühendis, ABD tarafından 3 Ocak 2020'de Bağdat Havalimanı yakınlarına düzenlenen hava saldırısında öldürülmüştü.
Suikastın ardından Irak hükümeti olay hakkında soruşturma başlatmıştı.