Irak'ta kamu şirketlerinin yüzde 70'i zarar ediyor: Sebep petrol!

Irak hükümetinin maliye danışmanı Mazhar Muhammed Salih, basına yaptığı açıklamada, "Devlete ait 173 şirketten yalnızca yüzde 28'i faaliyet gösteriyor ve kâr ediyor. Şirketlerin yüzde 72'siyse zarar ediyor. Bu şirkette çalışan yaklaşık 400 bin işçi, 18 yıldır üretken bir iş yapmadan hükümetten maaş formatında aylık hibe alıyor" dedi.

İkinci Körfez Savaşı'ndan bu yana yüzde 20'den fazla Iraklı şirketin ortadan kalktığını söyleyen Salih, kâr eden şirketlerin petrol sektöründe rantiye faaliyetlerine girişerek ham madde alanında yarı tekelci bir konuma eriştiklerini belirtti.

Iraklı yetkili, "Bu duruma gelmemiz, işçilerin bir suçu değil, ham petrolden edilen gelire bağlı bir ekonomik politikanın ihmalkarlığının bir sonucu" diye konuştu.

Irak Maliye Bakanlığı'nın devlete ait fabrika ve şirketleri işletmeyi denediğini söyleyen yetkili, denemelerin şu ana kadar başarısız olduğunu kaydetti. Salih, "Bunların işletmesi için sağlanan destek kedileri ve fonları, üretim çarklarını harekete geçiremedi, kredilerse Irak hükümetinin toplam borcuna eklenmiş oldu" açıklamasında bulundu.

Irak hükümeti, geçtiğimiz yıl, kamu şirketlerinin yeniden işletilmesine dönük bir ekonomik reformu yürürlüğe koymuştu.