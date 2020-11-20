Irak’ta IŞİD saldırısı: 3 ölü, 8 yaralı

Irak’ın Selahaddin vilayetinde IŞİD tarafından düzenlenen bombalı saldırının ardından bölgeye gelen güvenlik güçlerine pusu kuruldu.

Çıkan çatışmada 3 polis yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı. Irak Başbakanlığına bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan açıklamada, Selahaddin vilayetine bağlı Beyci kasabasına ait el-Zuye bölgesinde IŞİD'in kurduğu pusuda 1’i polis müdürü olmak üzere 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 8 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Açıklamada, söz konusu bölgede öğle saatlerinde bir sivil aracı hedef alan bombalı saldırının ardından bölgede arama tarama faaliyeti başlatan güvenlik güçlerinin, IŞİD'in kurduğu pusuya düştüğü belirtildi.