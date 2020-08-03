Iraklı Şii lider Kazali: ABD yalnızca petrolümüzü yağmalamakla ilgileniyor

Irak ordusuna bağlı Haşdi Şabi (Halk Seferberlik Güçleri) içinde yer alan Şii gruplardan Asaib Ehl el Hak’ın lideri Keys El-Kazali, ABD’nin yalnızca Iraklıları sömürmek, Irak petrollerini kontrol etmek ve ülkenin elektrik altyapısının onarımının kendi şirketlerine verilmesini sağlamakla ilgilendiğini söyledi.

Trump yönetiminin ilgilendiği tek şeyin Irak’ın zenginliklerini yağmalamak olduğunu dile getiren Kazali “ABD basitçe kendi hedeflerine ulaşmak için halkımızın ihtiyaçlarını sömürme niyetinde. ABD Başkanı Donald Trump Irak’ın petrolünü nasıl kontrol edeceğini, elektrik sözleşmelerinde (ABD şirketlerinin) kontrolünü nasıl sağlayacağını düşünüyor” dedi.

Kazali Bağdat’a da işgal yıllarında harap edilen ülkenin elektrik altyapısının yenilenmesi için önceki hükümetin 2019 yılında Alman şirket Siemens’le imzaladığı anlaşma üzerinden ilerleme çağrısında bulundu. Kazali “Hükümet ABD baskısına karşı gelemez mi?” diye sordu.

ABD’li General Electric ile Alman Siemens şirketleri, Irak’ın elektrik altyapısının onarımı için toplam 15 milyar dolarlık ihale için karşı karşıya gelmişti. 2019 yılında Irak hükümeti Siemens’le bir mutabakat metni imzalamıştı.

Geçen ay ise Washington ABD, Irak ve Körfez İşbirliği Konseyi Ülkeleri arasındaki enerji işbirliğinden övgüyle söz etmişti. Anlaşmayla Irak’ın elektrik ağının Körfez ülkelerine bağlanması amaçlanıyor.

Irak ile Körfez ülkeleri arasında 2019 yılında imzalanan anlaşmaya göre ilk aşamada Bağdat’a günlük 500 megavat, daha sonra ise günlük 2000 megavata kadar elektrik verilmesi planlanıyor.

2020 yazında başlaması beklenen proje pandemi nedeniyle ertelenmişti.

Irak halihazırda elektrikte İran’a bağımlı durumda ve mevcut elektrik gücünün yüzde 45’ini İran’da satın aldığı doğalgazla üretiyor. İki ülke arasındaki doğrudan elektrik şebekesi bağlantısıyla da İran’dan Irak’a günlük 1200 ile 1500 vat arasında elektrik aktarılıyor.

Irak ile İran, Haziran ayında imzaladıkları iki yıllık sözleşmeyle elektrik enerjisi konusundaki işbirliklerini 2021’e dek uzatmıştı.

İran’dan elektrik ithalatı nedeniyle Bağdat’ın Tahran’a borcunun yaklaşık 1 milyar doları bulduğu belirtiliyor. Öte yandan 2003'te Irak’ı işgal ederek ülkenin elektrik altyapısını kullanılamaz hale getiren ABD, İran’dan enerji tedarik ettiği için Bağdat’a yaptırım tehdidinde bulunuyor. Irak hükümeti ABD’den yaptırımlardan muafiyet uygulamasını istemişti.