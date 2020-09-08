Irak'ın kara sınır kapılarından ticari geçişler yeniden başlayacak

Irak Ulusal Yüksek Sağlık Kurulu üyesi Ömer el-Vaili, yaptığı yazılı açıklamada, kurulun Başbakan Mustafa el-Kazımi başkanlığında bir toplantı yaptığını ve Covid-19 tedbirleri kapsamında bazı kararlar alındığını belirtti.

Tüm kara sınırlarıyla ticari geçişlerin yeniden başlamasına karar verildiğini belirten Kazımi, kararın 12 Eylül'den itibaren uygulanmaya başlayacağını ekledi.

Irak'ta 12 Eylül'den itibaren, Mart ayında yasaklanan açık ve kapalı alanlardaki sportif faaliyetlerin yeniden başlamasına, kapalı olan restoran ve kafelerin yeniden açılmasına da karar verilmişti.