Irak’ın güneyinde protestolar: 1 ölü, onlarca yaralı

Irak'ın güneyinde süren protestolarda güvenlik güçleriyle eylemcilerin çatışması sonucunda bir polisin yaşamını yitirdiği ve onlarca kişinin yaralandığı bildirildi.

Irak'ın güneyindeki Zikar vilayetinde bulunan Nasıriye kentinde yaşanan çatışmalarda polisin göstericilere biber gazı ve copla müdahale ettiği kaydedildi. Çatışmalar sırasında silah seslerinin duyulduğu aktarıldı.

Yaşamını yitiren polisin ölüm nedeni henüz netlik kazanmazken, AP'ye konuşan yetkililer en az 18 protestocunun çatışmalarda yaralandığını, yaralanan polis sayısınınsa 40'tan fazla olduğunu söyledi. Irak ordusu ise, toplam yaralı sayısının 33 olduğunu açıkladı.

Irak'ın güneyinde süren protestolarda eylemciler, hükümetin, verdiği taahhüte karşın silahlı gruplara karşı güvenlik önlemleri almamasına karşı tepkilerini dile getiriyor.