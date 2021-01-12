Irak'ın güneyinde hükümet karşıtı protestocular suikastlara karşı meydanlarda

Irak'ta 2019 yılında yolsuzluk ve ekonomik krize karşı başlayan eylemler pandemiyle birlikte başkent Bağdat'ta durulurken, ülkenin Şii nüfusun yoğunluklu olduğu güney bölgelerinde devam etti.

Zikar vilayetinde süren protestolarda geçtiğimiz gün çıkan çatışma sonucunda bir polisin yaşamını yitirdiği ve onlarca kişinin yaralandığı aktarılmıştı.

Protestolarda eylemciler, hükümetin, verdiği taahhüte karşın silahlı gruplara karşı güvenlik önlemleri almamasına karşı tepkilerini dile getiriyor.

Kent meydanı yeniden işgal edildi

Zikar vilayetinin Nasiriye kentindeki Habubi Meydanı'nda kamp kuran hükümet karşıtı protestocuların, Kasım 2020'de Şii lider Mukteda es-Sadr'ın destekçileriyle çatışmalarının ardından 8 kişi yaşamını yitirmiş, protestocularsa meydanı terk etmek zorunda kalmıştı.

Hükümet karşıtı protestocular, geçtiğimiz Cuma günü meydanı yeniden işgal ederek, son haftalarda tutuklanan arkadaşlarının serbest bırakılmasını talep etti.

'Talepler yerine getirilinceye dek meydanı terk etmeyeceğiz'

Protestonun liderlerinden Abbas es-Sadavi, Şarku'l Avsat'a yaptığı açıklamada, protestocuların Habubi Meydanı'nı yeniden kontrolü altına aldığını ve taleplerinin yerine getirilmesi, protestocuların öldürülmesinin durdurulması ve tutuklanan protestocular serbest bırakılana kadar burayı terk etmeyeceklerini söyledi. Sadavi, "Nasiriye, geçtiğimiz yıl merkezlerini ateşe verdiği halktan intikam almak isteyen milislerin işgali altında" diye konuştu.

Bir diğer aktivist Hazvan Adnan, "Eylem hareketi, güvenlik güçlerini arkasına alan silahlı grupların hedefi olmaktan bıktı ve sorumluların cezalandırılması konusunda hükümete artık güvenmiyor. Silahlı gruplar, bir aydan az bir süre içerisinde 18 aktivistin evini hedef aldı ve hükümet bu konuda herhangi bir önlem almadı" dedi.

Protestocuların, kentin polis şefinin saldırganlarla işbirliği yaptığı gerekçesiyle görevden alınmasına talep ettiğini söyleyen Adnan, "Sadr yanlısı hareketle ilişkili grupların bu saldırıların arkasında olduğuna dair genel bir kanı hakim" diye ekledi.

2019'da başlayan protestolar

Irak'ta Covid-19 nedeniyle durulan protestolar sonucunda 600'e yakın kişi yaşamını yitirmiş, 30 bin kişi yaralanmıştı. Ancak güney bölgeleri başta olmak üzere, ülkede kaçırmalar, suikastlar ve protesto liderlerinin tutuklanması devam etti.

2019 yılında başlayan hükümet karşıtı protestolarda, siyasi yolsuzluğun yanı sıra istihdam ve kamu hizmetlerinin iyileştirilmesi talep ediliyordu.