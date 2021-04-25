Irak'a düzenlenen harekatta bir asker yaşamını yitirdi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyine düzenlenen "Pençe-Şimşek" harekatında yaralanan askerin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Pençe-Şimşek harekâtı bölgesinde teröristler tarafından daha önceden döşenen bir EYP’nin patlaması sonucu yaralanan bir kahraman silah arkadaşımız tahliye edildiği Şht. Tümg. Aydoğan Aydın hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 25 Nisan 2021 tarihinde şehit olmuştur" denildi.

Yaşamını yitiren askerin Samsun nüfusuna kayıtlı piyade uzman çavuş Aygün Çakar olduğu öğrenildi.