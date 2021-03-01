Irak: Türkiye’nin tek taraflı operasyonlarını reddediyoruz

Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Sahaf, Türkiye’nin Irak toprakları içerisindeki tek taraflı operasyonlarını reddettiklerini söyledi.

Rûdaw TV Haber Bültenine katılan Ahmed Sahaf, iki ülke arasında diplomatik krize neden olan sözlere ilişkin, “Ülkedeki yabancı diplomatlar Viyana Anlaşması’na uymalı. Irak’ın egemenliğini savunmak ve korumak Irak hükümetinin yetkisindedir. Yabancı diplomatlar içişlerine karışmamalı” dedi.

Sahaf, “Tavrımızı bir çok kez dile getirdik. Irak Hükümetiyle koordinasyon içinde yapılmayan her operasyonu reddediyoruz. Bir çok operasyonda Kürdistan Bölgesi’nde siviller şehit oldu ve altyapı zarar gördü. Tek taraflı adımları reddediyoruz” ifadelerini kullandı.

Sahaf sözlerini şöyle sürdürdü:

"Irak ortak çıkarlara tehdit olan her şeye karşıdır. Türkiye hükümeti bölgedeki durumu göz önüne almalı ve uymalı. Ortak ekonomik çıkarlarımız var. Ortak adımlar atmalı. Komşu Türkiye’den her zaman Irak topraklarında yapacağı operasyonları Irak hükümeti ile koordinasyon ve ortak şekilde gerçekleştirmeli. Kuzey Irak bölgeleri büyük bir zarar görüyor ve altyapı zarar görüyor."

İran'ın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı

İran'ın Bağdat Büyükelçisi Irec Mescidi'nin Rudaw yayın kuruluşuna 23 Şubat'ta verdiği söyleşide, Türkiye'nin Irak'ın egemenliğini ihlal ettiğini söylemesi üzerine İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Ferazmend bugün Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı.

Dışişleri Bakanlığı, "İran'ın Türkiye tarafından verilen terörle mücadelenin karşısında değil yanında yer almasının beklendiğini" söylemişti.