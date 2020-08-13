Irak, Türk askerlerinin çekilmesi için Arap müttefiklerinden yardım istedi

Irak, Türkiye'yi Irak topraklarında bulunan askerlerini çekmeye ikna etme konusunda yardımcı olmaları için Arap müttefiklerinden yardım talebinde bulundu.

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin Mısır, Ürdün, Suudi ve Kuveytli mevkidaşlarının yanı sıra Arap Birliği ile, "Ankara ile yüzleşme konusunda" diplomatik destek almak için temasa geçtiğini söyledi.

Sputnik'te yer alan habere göre Bakan Hüseyin, Arap müttefiklerinden "tehlikeli gelişmelerden kaçınmak" ve "Türkiye'yi Irak'taki askerlerini çekmeye zorlayacak bir tutum" geliştirmek adına birlikte hareket etmek için talepte bulundu.

Daha önce Türk Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak kuzeyi Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek" ifadelerine yer verilmişti.

Irak Dışişleri Bakanlığı ise "Irak Kürt Bölgesel Yönetimi"nin Erbil vilayetinde bulunan Sidakan bölgesine yönelik Türkiye'nin düzenlediği İHA saldırısında iki Iraklı yetkilinin öldürülmesini' kınayarak, "Türkiye'nin mütekerrir askeri ihlalleri Irak egemenliğini, uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletler sözleşmesini ihlal etmektedir" açıklamasında bulunmuştu.