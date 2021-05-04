Irak Sağlık Bakanı hastane yangınının ardından istifa etti

Irak Sağlık Bakanı Hasan el-Timimi, başkent Bağdat'ta koronavirüs hastalarının bulunduğu İbni el-Hatip Hastanesi'nde çıkan yangının ardından istifa etti.

Sputnik'te yer alan habere göre, Irak hükümeti tarafından yapılan açıklamada, el-Timimi'nin hastane yangını üzerine görevinden istifa ettiği ifade edilirken, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin ise Bakan el-Timimi'nin istifasını kabul ettiği belirtildi.

Öte yandan, Irak hükümeti, hastanenin müdürünün ve diğer kıdemli hastane yetkililerinin görevden alınmasını emretti.

El-Timimi, Irak hükümeti tarafından yaşanan olayın ardından görevinden uzaklaştırılmıştı. Hükümet tarafından uzaklaştırma cezasının bugün kaldırılmasının ardından el-Timimi'nin ise istifasını sunduğu belirtildi.

İbni el-Hatip Hastanesi'nde 25 Nisan'da oksijen tankı patlaması sonucu meydana gelen yangında, 82 kişi yaşamını yitirmiş,110 kişi yaralanmıştı.