Irak Parlamentosu'nda Covid-19 alarmı: 53 milletvekilinin testi pozitif, 3'ünün durumu ağır

Irak Parlamentosu milletvekillerinden Bedir el-Ziyadi, 53 milletvekiline koronavirüs (Covid-19) teşhisi konulduğunu söylerken, 3'ünün durumunun da ağır olduğu aktardı.

Eylül ayının sonuna kadar parlamentonun 3 aylık tatilde olduğunu belirten el-Ziyadi, "Parlamentoda olağanüstü oturum yapma yetkisi başkanlığa ait. Çağrı olursa milletvekilleri oturuma katılmaya hazır" dedi.

Irak Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, ülkede virüs kaynaklı can kaybı 5 bin 392'ye çıktı.

Toplam vaka sayısı 150 bin 115'e ulaşırken, 107 bin 755 hasta da iyileşti.