Irak ordusu Besmaye askeri üssünün kontrolünü koalisyondan teslim aldı

Irak’ın başkenti Bağdat’taki Besmaye Askeri Üssü, ABD öncülüğündeki koalisyon tarafından Irak güçlerine teslim edildi. Böylece bu yıl içinde koalisyon güçlerince Irak’a devredilen askeri üs sayısı 7’ye çıktı. Üssü teslim eden koalisyon güçlerinin nereye çekildiğine dair bilgi verilmedi.

Bağdat’ın 45 kilometre güneydoğusundaki Besmaye Askeri Üssü, İspanyol birliklerin öncülüğünde yaklaşık 50 bin Irak askerinin eğitimi için kullanılıyordu.

Irak ordusu sınır kapılarının yönetimini devraldı

Bu arada Irak ordusu, "yolsuzluk ve usulsüzlükleri engellemek için" ülkedeki tüm deniz ve kara sınır kapılarının yönetimini devraldığını açıkladı. Irak ordusuna ait Ortak Operasyonlar Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki tüm sınır kapılarını yönetmek, burada yasaları uygulamak, yolsuzluk ve usulsüzlükle mücadele etmek ve kamu malının boşa harcanmasını engellemek için güvenlik güçleri tahsis edildiği bildirildi.

Açıklamada, güvenlik güçlerinin ülkedeki tüm sınır kapılarında konuşlandığı ve herhangi bir yolsuzluk veya usulsüzlüğe karşı tüm yasal yetkilere sahip olduğu kaydedildi.

Irak Başbakanı Mustafa Kazımi, 15 Temmuz’da Basra’da İran ve Kuveyt’e açılan sınır kapılarının kontrolünü orduya teslim etmişti. Kazımi’nin 11 Temmuz’da da Diyala vilayetini ziyareti sırasında Covid-19’dan dolayı kapalı olan İran’a açılan Mendeli ve Münziriye sınır kapıları yeniden faaliyete geçirilmişti.

Kazımi, buradaki açıklamasında, “Mendeli ve Münziriye sınır kapılarını ziyaretimiz ve burayı yeniden açmamız yolsuzluk yapanlara ‘Siz artık yoksunuz’ mesajıdır. Sınır ve gümrük kapılarındaki yolsuzluklara bulaşanlarla mücadele için gerekli planları yaptık” demişti.